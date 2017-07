Hanoi, 23 juillet (VNA) - La Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie, les trois plus grands producteurs de latex de caoutchouc en Asie du Sud-Est, discutent de la réduction des exportations au 2e semestre de cette année pour atténuer les impacts de la baisse des prix mondiaux.

Les médias thaïlandais ont cité le 22 juillet des sources gouvernementales en disant que le moment de la réduction des exportations serait en août avec environ 300 000 tonnes de caoutchouc des plans d'exportation des pays.Les fonctionnaires des trois pays examinent le volume de réduction des exportations et les mesures pour faire face à la situation.Une réunion ministérielle des trois pays sera reportée entre septembre et décembre afin de rechercher des solutions à long terme pour l'industrie du caoutchouc.Les représentants des trois pays se réunissent chaque année pour chercher des solutions pour stabiliser le prix du caoutchouc.La Thaïlande produit 4,5 millions de tonnes de caoutchouc tandis que l'Indonésie, 3,1 millions de tonnes et la Malaisie, 720.000 tonnes. Au total, la production de caoutchouc de trois pays représente près de 60% de la production mondiale, soit environ 12 millions de tonnes par an. - VNA