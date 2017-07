Bangkok, 4 juillet (VNA) - La Thaïlande et le Myanmar ont adopté un projet visant à développer une route frontalière lors de la 8e réunion du Comité de coordination conjointe Thaïlande-Myanmar pour le développement global de la zone économique spéciale de Dawei et des projets concernés.

La zone économique spéciale de Dawei. Photo : Internet

Selon les médias thaïlandais le 4 juillet, la réunion a été présidée le 30 juin par le ministre thaïlandais du Transport et des Communications Akom Termpitayapaisit et le ministre birman du Commerce Than Myint. Les deux parties ont convenu de la construction d'une route reliant la zone économique spéciale de Dawei au Myanmar à la frontière avec la Thaïlande.Pour la première étape, le gouvernement thaïlandais a accordé un prêt de 4,5 milliards de bahts (plus de 132 millions de dollars) pour construire une route de 138 kilomètres reliant la Thaïlande au Myanmar. Ce prêt sera décaissé sous forme d'investissement dans l'infrastructure. Cependant, le gouvernement du Myanmar a déclaré qu'il avait besoin de temps pour examiner la proposition de la Thaïlande.Les deux parties ont également convenu d'établir deux comités spéciaux pour étudier la mise en œuvre de projets connexes dans un délai de trois mois. Les résultats de la recherche seront présentés lors de la 9e réunion du Comité de coordination conjointe Thaïlande-Myanmar en octobre prochain.-VNA