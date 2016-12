Thai Nguyên engagée à devenir une destination touristique attrayante du Vietnam

Cérémonie de lancement du plan global de développement de la zone touristique nationale du lac Nui Coc. Photo: VNA

Thai Nguyên (VNA) – La province de Thai Nguyên (Nord) a publié dimanche 25 décembre le plan global d’aménagement du développement de la zone touristique nationale du lac de Nui Côc jusqu’en 2025 et des orientations jusqu’en 2030.

S’adressant à la cérémonie de lancement de ce plan, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê a souligné l’importance de ce plan non seulement pour le développement socio-économique de Thai Nguyên mais encore pour le développement du tourisme vietnamien.

Analysant les potentiels touristiques locaux, il a demandé aux autorités provinciales de veiller à la préservation et à la protection des ressources naturelles, de l’écosystème du lac de Nui Côc, à la création des produits originaux empreints d’identité de la culture locale et de la région montagneuse septentrionale du Vietnam.

Outre la recherche des investisseurs stratégiques, il faut développer le tourisme communautaire. Thai Nguyên doit devenir une destination attrayante et célèbre du pays et du monde, a indiqué Vuong Dinh Huê. ​

Etant une province de la région de la capitale, le 3e centre national de formation et de développement des ressources humaines, Thai Nguyên doit devenir une belle province, riche et puissante en économie, solide en défense nationale et en sécurité de la moyenne région et de la région montagneuse septentrionale du pays.

Lors de cette cérémonie, les contrats de dix projets dans l’électricité, le tourisme, les infrastructures et les télécommunications, d’une valeur totale de plus de 45.000 milliards de dongs, ont été signés.

Le même jour, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê a assisté à la cérémonie de publication de la décision du Premier ministre sur le rajustement de la planification globale de la ville de Thai Nguyên pour 2035, et celle de mise en chantier de neuf projets de construction de systèmes de lutte contre les crues sur le fleuve Câu.

Ces neuf projets, réalisés sous forme de partenariat public-privé, représentent un investissement total de plus de 18.000 milliards de dongs. –VNA