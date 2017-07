Photo: Internet

Hanoï (VNA) – Un séminaire sur la production intelligente pour s'orienter vers un développement durable du secteur textile-habillement a eu lieu jeudi à Hanoï.

Coorganisé par l'Association du textile et de la confection du Vietnam (Vitas) et l'Institut des technologies industrielles de la République de Corée (Kitech), ce programme s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Vietnam et la République de Corée mentionné dans le mémorandum signé le 7 février 2016 à Séoul lors de la réunion du Comité mixte République de Corée-Vietnam.

Ce séminaire vise à améliorer la compétitivité des entreprises de textile-habillement ​vietnamiennes. Lors de cet événement, les entreprises ont eu l’occasion de rencontrer des experts sud-coréens de premier plan dans le secteur de la confection, de la teinture, de la mode, en bref : du textile-habillement.

Selon Vu Duc Giang, président de Vitas, la République de Corée reste le 14e marché de l’export de textile-habillement du Vietnam avec un chiffre d’affaires de 2,28 milliards de dollars en 2016. En retour, le Vietnam a importé beaucoup de tissus et de matières premières pour ce secteur depuis la République de Corée.

L’orientation de Vitas consiste à faire des efforts pour ​ne pas manquer le train de la révolution industrielle 4.0, avec l'application de solutions pour la mise en place d'usines intelligentes afin d’augmenter la production, la réduction des dépenses, d'améliorer la gestion du personnel, et l’environnement de travail. -VNA