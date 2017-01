Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre a récemment demandé au ministère des Finances de prélever près de 1.700 tonnes de riz des réserves nationales pour soutenir les populations démunies des deux provinces de Quang Binh (Centre) et de Soc Trang (Sud) ​pour le Têt du Coq 2017.

La province de Quang Binh bénéficiera de plus de 1.669 tonnes de riz, et celle de Soc Trang, de plus de 29 tonnes.

Le Premier ministre a également demandé aux comités populaires de ces deux ​localités de gérer correctement ce stock et de le répartir ​de manière équitable entre les personnes concernées.

Auparavant, le gouvernement a ​accordé plus de 1.578 tonnes de riz aux populations pauvres de 14 provinces. -VNA