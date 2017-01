Têt traditionnel: des responsables de la Garde royale du Cambodge se rendent à Vinh Long

Les responsables de Vinh Long et de la Garde royale du Cambodge. Photo: VNA



Vinh Long (VNA) - Une délégation de la Garde royale du Cambodge, conduite par le commandant adjoint, le général Keo Sa Bun, a rendu visite le 21 janvier dans la province de Vinh Long (Sud), à l'occasion du Nouvel An lunaire.



Elle a été reçue par le président du Comité populaire provincial Nguyen Van Quang, qui l'a informée ​des réalisations ​socio-économiques de la province et a souhaité un resserrement des relations entre les deux pays et entre le Cambodge et Vinh Long, en particulier.

Le général Keo Sa Bun a reconnu le soutien accordé par le Vietnam et Vinh Long, en particulier, aux Cambodgiens ​ces dernières années. Il a expirmé sa conviction pour le renforcement de la solidarité et de l'amitié entre les deux nations par les générations des Vietnamiens et Cambodgiens.



Il a ​formulé, à cette occasion, ses meilleurs voeux du Têt à la population et aux autorités de cette localité vietnamienne.-VNA​