Têt : rencontre entre Viet Kieu à Singapour

Rencontre en l’honneur de l’arrivée du Nouvel An lunaire 2017, organisée le 14 janvier par l’ambassade du Vietnam à Singapour. Photo: VNA



Singapour (VNA) – Quelque 1.000 Viet Kieu, étudiants et élèves vietnamiens ont participé à une rencontre en l’honneur de l’arrivée du Nouvel An lunaire 2017, organisée le 14 janvier par l’ambassade du Vietnam à Singapour.

L’ambassadeur Nguyen Tien Minh a déclaré apprécier le développement vigoureux du partenariat stratégique Vietnam-Singapour, dont ​témoigne des échanges commerciaux de près de 20 milliards de dollars singapouriens (soit 14,3 milliards de dollars américains).

Selon lui, Singapour ​est actuellement ​le 3e ​des 114 pays et territoires investissant au Vietnam avec 1.772 projets en activité représentant 38 milliards de dollars de capitaux enregistrés.

Lors d’une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information, l’ambassadeur Nguyen Tien Minh a tenu en haute estime les activités organisées par le Comité de liaison entre les Vietnamiens résidant à Singapour, notamment le tournoi de football masculin - Coupe Hung Vuong à l’occasion de ​la Fête des rois Hùng Vuong, plusieurs programmes artistiques et culturels à l’occasion de la Fête de la Mi-Automne et du Nouvel An lunaire, outre des journées culturelles internationales.

Particulièrement, ce comité a lancé en 2016 un programme de collecte de fonds ​au profit des soldats en mission sur l’archipel de Truong Sa (Spratleys) qui a réuni plus de 10.000 dollars singapouriens. -VNA