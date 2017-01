Têt : pour une croissance du nombre de touristes à Da Nang

Un coin de Da Nang. Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Pendant les jours fériés du Nouvel An lunaire 2017, la ville balnéaire de Da Nang (Centre) vise 243.230 touristes, en hausse de 9,5% par rapport à la même période de l’année 2017, selon le Service municipal du tourisme.

Pendant cette période, Da Nang souhaite recevoir 100.356 étrangers, soit une croissance de 26,6% en glissement annuel.

A cette occasion, quelques lignes aériennes directes sont exploitées, ce qui contribuera à augmenter le nombre de touristes étrangers dans la ville, venus notamment de République de Corée, de Chine et du Japon. A ce jour, la ville est desservie par 20 lignes internationales. ​

Da Nang organisera de nombreuses activités culturelles pour saluer le Nouvel An lunaire.

Ces dernières années, Da Nang a été bien apprécié par les touristes et les organisations internationales du tourisme. En effet, cette ville du Centre a été élue parmi les dix plus attrayantes destinations d’Asie en 2013 et 2014 par le magazine de tourisme en ligne Smart Travel Asia.

Elle a également été en tête de la liste des dix destinations touristiques émergentes du monde en 2015, selon un classement établi par TripAdvisor. En particulier, l’année dernière, la ville a remporté le prix de la meilleure destination pour les festivals et évènements en Asie (Asia’s Leading Festival and Event Destination) remis par les World Travel Awards 2016. -VNA