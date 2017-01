Têt : Nguyen Phu Trong formule ses vœux au Commandement des gardes-frontières

Le secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong et des soldats du Commandement des gardes-frontières. Photo: tienphong



Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, secrétaire de la Commission militaire centrale, a rendu visite et formulé ses vœux du Têt du Coq 2017 aux cadres et soldats du Commandement des gardes-frontières.

Nguyen Phu Trong a salué les réalisations et efforts des gardes-frontières dans la protection de la souveraineté nationale et le maintien de la sécurité dans les localités frontalières, la lutte contre la criminalité transnationale, la sensibilisation des populations locales ​aux opinions et lignes du Parti, ​aux politiques et aux lois de l’Etat, ainsi que dans la lutte contre les menées des forces hostiles.

Analysant les défis ​en matière de protection de la souveraineté nationale, du Parti et du régime, et dans la garantie de la sécurité des frontières, Nguyen Phu Trong a demandé aux gardes-frontières d’appliquer strictement les contenus de la dernière conférence de la Commission militaire centrale, de faire valoir son rôle dans la protection de la souveraineté nationale, la garantie de la sécurité dans les régions frontalières et insulaires, le maintien de l’ordre social dans les localités frontalières, et la lutte contre la criminalité transnationale.

Il leur a également demandé d’accélérer la réforme administrative, de renouveler leur pensée et leurs méthodes de travail, de bien contrôler les postes-frontaliers, d’attacher l’importance aux travaux d’entraînement, et de moderniser leur équipement.

A cette occasion, le secrétaire général du Parti a offert un tableau du Président Ho Chi Minh au Commandement des gardes-frontières et planté un arbre dans le jardin du siège du Commandement des gardes-frontières. -VNA