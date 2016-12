Têt : fêtes des fleurs à Hô Chi Minh-Ville

Hanoi (VNA) - Cette année, le festival floral principal aura lieu simultanément à Công Trương Quôc Tê et au parc Tao Dàn du 22 janvier au 2 février 2017. À cette occasion, la municipalité a décidé d'offrir 1.000 billets de bus et 1.000 billets d’entrée au festival floral aux travailleurs n’ayant pas pu retourner dans leur famille.

Hô Chi Minh-Ville, rendez-vous des fleurs. Photo : Quang Châu/CVN

Pour sa part, l’organisation de la jeunesse de la ville a informé qu'elle prendra en charge de 1.000 enfants défavorisés en leur proposant des jeux et des visites gratuites lors de ce festival floral.Au seuil du Nouvel An lunaire, la mégapole du Sud ouvrira trois marchés floraux pour le Têt, au Parc du 23 septembre, Parc de Gia Dinh et Parc Lê Văn Tám. En outre, les arrondissements et les districts ouvriront 110 points de vente de plantes d'agréement et de fleurs.Les 7et 8arrondissements, grâce à la proximité du fleuve, auront des marchés floraux tout le long des quais Trân Xuân Soan, Binh Dông et du marché Binh Diên.Les marchés floraux auront tous lieu simultanément du 20 au 27 janvier, à l’exception pour les 7et 8arrondissements, où le marché Binh Diên vendra des fleurs dès le 12 janvier. -CVN/VNA