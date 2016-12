Terrorisme : l'Indonésie renforce la sécurité avant le Nouvel An

La police indonésienne renforce la sécurité à l'aéroport Sukarno-Hatta à Tangerang, en banlieue de Jakarta. (Nguồn: AFP/TTXVN)



Jakarta (VNA) – La police indonésienne a renforcé la sécurité dans les aéroports, les ports maritimes et les gares avant le Nouvel An 2017, suite à une série de raids et d'arrestation de suspects dans le pays, a annoncé mardi la police.



Lors des raids menés dans plusieurs cachettes de terroristes présumés dans les deux îles principales Java et de Sumatra lors de ces dernières semaines, la police indonésienne a saisi des documents et des preuves révélant que le Noël et le réveillon du Nouvel An seraient des moments ​privilégiés pour des attaques terroristes.



​Afin d'assurer la sécurité durant le Nouvel An, la police a été mobilisée pour les endroits importants, les lieux de rassemblement et les sites touristiques, a déclaré le porte-parole de la Police nationale, Martinus Sitompul.



Auparavant, la police a déjoué plusieurs ​attentats suicides pendant le Noël. Le 26 décembre, cette force a arrêté un groupe indonésien soutenant l’organisation Etat islamique (EI) qui projetait de commettre un attentat ​contre un poste de police de l’Etat de Java à l’occasion du Nouvel An. -VNA