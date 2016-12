Tennis de table : l’équipe féminine du Vietnam championne d’Asie du Sud-Est

Nguyen Thi Nga aux Championnats de tennis de table d’Asie du Sud-Est. Photo: nld.com.vn



Hanoï (VNA) – L’équipe féminine du Vietnam a, pour la première fois, remporté le titre de championne par équipes lors des 10e Championnats de tennis de table d’Asie du Sud-Est 2016, actuellement disputés en Indonésie.

Le 22 décembre, l’équipe vietnamienne composée de Mai Hoang My Trang, Nguyen Thi Nga et Nguyen Viet Linh a remporté une victoire surprise devant l​es Singapouriennes (trois matchs à deux).

​Le Vietnam a ainsi fait coup double, en décrochant les titres de champion par équipes féminines et masculines de ce tournoi.



Les 10e Championnats de tennis de table d’Asie du Sud-Est 2016 ont lieu du 21 au 24 décembre. Ils réunissent cinq pays : la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour et le Vietnam. Sept titres sont en jeu (simples messieurs et dames ; doubles messieurs, dames et mixte ; et par équipes masculines et féminines). -VNA