Téléphones et accessoires: les exportations nationales franchissent la barre des 31 milliards d'USD

Hanoï (VNA) - Selon de récentes données du Département général des Douanes, de janvier à novembre, les exportations nationales de téléphones et accessoires ont dégagé 31,6 milliards de dollars, soit une croissance de 11,1% en glissement annuel.

Les Etats-Unis ont été le premier débouché avec 3,95 milliards de dollars (+52,7% en un an), devant les Emirats arabes unis, avec 3,59 milliards de dollars (-15,6%).



A l’inverse, les importations nationales de ces produits se sont chiffrées à 9,56 milliards de dollars, -3,9% en un an. La Chine et la République de Corée sont devenues les deux premiers fournisseurs avec, respectivement, 5,51 et 3,32 milliards de dollars. -CPV/VNA