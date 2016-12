Tay Ninh renforce la coopération internationale et la garantie de la sécurité frontalière

Réunion sur la coopération entre Tay Ninh et trois provinces du Cambodge. Photo: VNA



Tay Ninh (VNA) - Ayant pour mission de protéger la ligne frontalière de 240 kilomètres avec les trois provinces cambodgiennes que sont Svay Rieng, Tboung Khmun et Srey Veng, le corps de gardes-frontières de la province de Tay Ninh (Sud) maintient toujours ses échanges et sa coopération avec ​son homologue du Cambodge ​afin d'assurer la sécurité et l'ordre dans les zones frontalières.

Selon le colonel Nguyen Hoai Phuong, chef du commandement du corps de gardes-frontières de Tay Ninh, chaque année, ​ce dernier effectue des entretiens et signe le procès-verbal de coopération bilatérale avec ​ses homologues des trois provinces ​cambodgiennes. En particulier, Tay Ninh est la première localité du Vietnam à avoir signé une convention de coopération bilatérale avec les services de polic​e de ces trois provinces.

Entre 2012 et 2016, les deux parties ont organisé 1.105 patrouilles communes, protég​é la ligne frontalière et les bornes, échangé des informations sur la criminalité en relation avec la drogue, la traite humaine, les entrées et sorties illégales...

De nombreuses affaires ​de drogue, ​de trafic d'animaux sauvages, d'alcool, de tabac, de carburants... ont été démantelées. Des dizaines de personnes ont été arrêtées.

Les 28 et 29 décembre, a lieu le premier programme d'échange amical des frontières Vietnam-Cambodge entre le corps de gardes-frontières de Tay Ninh, celui de la zone militaire, et le service de police de la province de Svay Rieng.

Le programme comprend un spectacle, la signature d’un accord de coopération dans la protection des frontières et la lutte contre la criminalité, l’organisation de patrouilles communes sur la frontière Tay Ninh-Svay Rieng, et l’inauguration d'une station de santé civile et militaire ​à la frontière. -VNA