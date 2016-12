Tata Coffee prévoit de créer une usine de café instantané au Vietnam

Dans l'usine de transformation de café de Trung Nguyen à Hô Chi Minh-Ville. Photo: Bloomberg.

Hanoi (VNA) - La société indienne Tata Coffee a récemment annoncé son plan de construction d’une usine de café instantané au Vietnam d’une capacité annuelle de 5.000 tonnes, d’un coût prévisionnel de 50 millions de dollars.

« Le Vietnam est non seulement le premier producteur mondial de robusta, mais aussi une destination d’investissement attractive pour les entreprises étrangères. La construction de cette unité de production permettra à Tata Coffee de renforcer sa présence sur le marché mondial », a expliqué M. Sanjiv Sarin, directeur exécutif de Tata Coffee.

En 2013, la SARL de café Ngon, une société indienne, a inauguré à Dak Lak (Tây Nguyên) une usine de café instantané d’une capacité annuelle de 10.000 tonnes.

Le Vietnam est devenu le 5e exportateur mondial de café instantané après le Brésil, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde, et s’est maintenu ces dernières années en tant que 2e producteur et exportateur de café brut, juste derrière le Brésil. Le pays compte à ce jour 19 usines de café instantané qui produisent 75.280 tonnes par an, destiné majoritairement à l’export.

L’année dernière, 67.500 tonnes de café instantané vietnamien ont été expédiées vers 40 marchés du monde, soit une forte croissance annuelle de 25%. L’UE est le premier consommateur de café instantané vietnamien. -CPV/VNA