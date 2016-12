Dans les secteurs des énergies fossiles, l’extraction de brut devrait atteindre 14,8 millions de tonnes, soit un recul de 12,9% en un an. Photo : Huy Hùng/VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Perspectives sombres pour les secteurs du pétrole, du charbon et de l’industrie légère en 2017.

Dans son rapport sur les orientations et mesures pour la production industrielle et de commerce du dernier trimestre, le ministère de l’Industrie et du Commerce considère qu’en 2017, la croissance de économie mondiale continuera de s’élever, bien que sa mesure dépende d’éventuelles évolution du marché financier et des changes, du marché mondial du pétrole brut, ainsi que de l’évolution des instabilités dans plusieurs pays.

Cette appréciation repose sur les études du FMI qui prévoit une croissance de l’économie mondiale de 3,5% en 2017, et de 3,2% en 2016, de la BM, avec 3,1% et 2,9%, et de l’OMC, avec plus de 3%.

Dans ce rapport, le ministère dresse un tableau de l’industrie vietnamienne en 2017. Selon celui-ci, l’indice de production industrielle progresserait d’environ 8% en 2017.

Dans le secteur de l’électricité, la priorité reviendra à un approvionnement suffisant en électricité des activités socioéconomiques, grâce à un renforcement des investissements dans les projets prévus et une accélération de leur mise en oeuvre. Le rapport estime que la production atteindrait 198,2 millions de kWh, soit une croissance annuelle de 12,7%, dont 99 milliards de kWh produits par le seul groupe Électricité du Vietnam (EVN).

Dans le secteur des énergies fossiles, l’extraction de brut devrait atteindre 14,8 millions de tonnes, soit un recul de 12,9% en un an, et de gaz naturel, 11,3 milliards de mètres cubes correspondant à une hausse de 10,8%. Quant à l’exploitation de charbon, elle devrait rester stable, au niveau de celle de 2016.

S’agissant de l’industrie lourde, la sidérurgie devrait produire 5,6 millions de tonnes d’acier pour une progression de 16,6%, dont 5,84 millions de tonnes d'acier laminé pour une croissance de 18%.

Dans la chimie, la production d’engrais urés serait de 2,01 millions de tonnes pour une augmentation de 2,2%, et celle d’engrais azotés-phosphorés-potassés (NPK), 2,67 millions de tonnes pour 2,4%.

Enfin, l'industrie du textile-habillement, du cuir et des chaussures attend beaucoup de l’entrée en vigueur prévue en 2017 de plusieurs accords de commerce, dont de libre-échange, notamment en termes d’opportunités d’exportations, même si nombre de PME devrait en connaître des difficultés non négligeables. -CVN/VNA