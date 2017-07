Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Le Hoai Trung lors du symposium. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Un symposium sur la coopération économique entre le Vietnam et le Guangdong, Hong Kong (Chine), a eu lieu le 19 juillet à Hanoï, avec la participation de près de 200 entreprises vietnamiennes et chinoises.

Des responsables du ministère vietnamien des Affaires étrangères, des dirigeants du Guangdong et de Hong Kong, des représentants de 14 villes et provinces vietnamiennes, étaient également présents.

Dans son discours, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Le Hoai Trung a rappelé que la Chine ​était le plus grand partenaire commercial du Vietnam depuis 13 années consécutives. En 2016, le commerce bilatéral a atteint 72 milliards de dollars. Et la Chine ​est aussi le 8e investisseur au Vietnam avec un montant cumulé de 10,5 milliards de dollars.

Le Vietnam attache une importance particulière à ses relations avec la Chine, a déclaré Le Hoai Trung, avant d’affirmer le développement rapide des relations avec le Guangdong et Hong Kong. L’année dernière, le commerce entre le Vietnam et le Guangdong a atteint 17 milliards de dollars, et 6,09 milliards de dollars entre le Vietnam et Hong Kong. En mars 2017, Hong Kong disposait de 17 milliards de dollars d’investissement au Vietnam. Les potentiels de coopération entre Vietnam – Guangdong, Hong Kong demeurent grands.

De son côté, le conseiller au commerce de l’ambassade de Chine au Vietnam, Hu Suojin, a constaté que le Guangdong et Hong Kong ​jouaient un rôle important dans la coopération ​sino-vietnamienne. Les relations économiques Vietnam – Guangdong, Hong Kong serv​ent d​e base aux liens bilatéraux.

Selon des représentants du Guangdong, avec ​son développement rapide et ​l'amélioration continue de son environnement d’investissement, le Vietnam est une destination attrayante pour les investisseurs de cette province chinoise. En 2016, les investissements du Guangdong au Vietnam se sont élevés à plus de 207 millions de dollars. -VNA