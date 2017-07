Sylviculture: exportations estimées à 3,7 milliards de dollars au premier semestre

Objets en bois du village de métier de Xuan Phuong à Thai Nguyen. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Au premier semestre, les exportations d'objets en bois et de produits sylvicoles ont atteint 3,772 milliards de dollars, +12,7% sur un an, a-t-on appris lors d'une réunion bilan du Département général de la sylviculture du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

A présent, les objets en bois du Vietnam sont présents dans une centaine de pays et territoires. Selon le vice-ministre Ha Cong Tuan, le secteur de la sylviculture a atteint les ​objectes fixés au premier semestre, permettant de parvenir à l'objectif annuel de porter la couverture ​forestière à 41,45%.

Il a demandé aux organes concernés de s'efforcer d'accomplir l'objectif d'exportation de 7,5 milliards de dollars de produits sylvicoles cette année.

Le ministère accélère l'application du Programme cible de développement sylvicole durable pour la période 2016-2020 sur la protection de la forêt et aussi la Loi sur la protection et le développement de la forêt, outre le renforcement du reboisement.

Au premier semestre, environ 40.600 ha d'arbres ont été plantés. -VNA