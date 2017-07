Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Mercredi 5 juillet, dans la mégapole du Sud, plus de 300 entreprises ont rencontré des dirigeants de Hô Chi Minh-Ville dans le but de discuter des difficultés dans le domaine de la fiscalité afin de créer de meilleures conditions à leurs activités.

Conférence de dialogue entre entreprises et autorités municipales sur la fiscalité, le 5 juillet à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Dans le cadre des directives du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville sur la suppression des difficultés pour les entreprises, le Centre municipal pour la promotion du commerce et de l'investissement (ITPC) a organisé, le 5 juillet dans la mégapole du Sud, en collaboration avec le Département de la fiscalité de la ville, la conférence «Dialogue entre entreprises et autorités municipales».



L’événement a attiré près de 400 personnes représentant les services municipaux, les Comités populaires des arrondissements, le Département de la fiscalité, et plus de 300 entreprises. Il avait pour objectif d’informer les entreprises des derniers changements dans les politiques fiscales, de discuter des difficultés qu’elles rencontrent en la matière afin de trouver des solutions.



Ce dialogue est déployé depuis 2002 par le Comité populaire de Hô Chi Minh Ville, avec la participation de 42 organismes gouvernementaux au niveau central et local.

Les entreprises peuvent échanger avec les autorités de la ville selon deux modalités : dialogue par le biais du portail numérique http://www.doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn ou dialogue direct lors de conférences organisées régulièrement.



Après ce dialogue sur la fiscalité, le Centre pour la promotion du commerce et de l'investissement de Hô Chi Minh-Ville proposera une autre rencontre le 21 juillet, en collaboration avec le Service municipal de l’assurance sociale. Il s’agira d’échanger avec les entreprises de sujets liés aux politiques de sécurité sociale, d'assurance-santé et d'assurance-chômage. -CVN/VNA

