Le marché flottant de Cái Rang, dans la ville de Cân Tho (delta du Mékong). Photo : TST Tourist/CVN

Hanoï (VNA) - La compagnie TST Tourist et le Centre de promotion touristique de Cân Tho ont signé, le 11 juillet, dans cette ville, une coopération stratégique afin de promouvoir le développement du tourisme écologique à Cân Tho et dans tout le Sud-Ouest plus largement.



Du 10 au 12 juillet, TST Tourist a permis de faire découvrir de nouveaux sites touristiques de Cân Tho et Bên Tre. Ce projet avait pour objectif de développer l’économie régionale, de présenter la culture du Sud-Ouest aux touristes vietnamiens et étrangers. Les tourismes écologique et communautaire ont été deux axes majeurs dans cette présentation.



À Cân Tho, l’équipe de TST Tourist a visité l’îlot Tân Lôc, dans le district de Thôt Nôt. Ce dernier est connu pour son sucre et ses vergers bio. Par ailleurs, ce lieu est réputé pour ses maisons centenaires. De nombreuses familles riches demeurent sur l’îlot, mettant en valeur la richesse culturelle et historique de la capitale du Sud-Ouest. Ensuite, elle a visité le marché flottant de Cai Rang, lieu d’échanges de produits agricoles depuis des lustres. Puis, ce fut le tour du temple Nam Nha à l’architecture typique du XIXe siècle, situé à côté du pont Binh Thuy.

À la découverte de la vie campagnarde dans le delta du Mékong. Photo : TST Tourist/CVN

Dans la province de Bên Tre, cette équipe a mis en valeur les durians, pamplemousses et jaquiers. Elle a visité le sanctuaire aux oiseaux de Vàm Hô où le visiteur peut jouir d’une atmosphère sereine, naviguer et profiter des joies de la rivière.«Cette coopération vise à renforcer la présentation des paysages naturels et de la vie des habitants du delta du Mékong. Elle permettra aux voyageurs de s’immerger dans la campagne vietnamienne», a conclu Nguyên Thuy Bao Anh, représentante de la compagnie TST Tourist. -CVN/VNA