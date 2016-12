Soutenir les étudiants pour le Têt lunaire

Hanoi (VNA) - Le Centre de soutien des élèves et des étudiants d’Hô Chi Minh-Ville (SAC) va lancer des programmes d’aide durant la période du nouvel an lunaire de 2017.

Le programme «Des voyages printaniers» consiste à aider les étudiants à retourner chez eux pour le Nouvel An lunaire.

Pour soutenir les étudiants en difficulté, le programme «Des voyages printaniers» sera lancé. Il consiste dans l’offre de 5.000 tickets de bus aux étudiants et aux travailleurs des provinces du Centre, du Tây Nguyên (hauts plateaux du Centre) et des provinces de l’Ouest afin qu’ils puissent retourner chez eux passer le Têt en famille. Les bus partiront d’Hô Chi Minh-Ville, de Hanoï et de Dà Nang.



Cette année, les personnes originaires des provinces centrales ayant subi de lourdes pertes après les importantes inondations et crues survenues ces derniers temps, bénéficieront d’une priorité.



Afin de soutenir l'emploi des étudiants pendant la période du Nouvel An, le SAC a mobilisé plus de 1000 agences de recrutement afin de présenter 5000 offres d’emploi, en particulier des emplois à mi-temps du 25 novembre au 10 janvier, tels que services client, caissiers, personnel d’entrepôt, emballage de cadeaux, sécurité... avec des rémunérations moyennes de 15.000 à 50.000 dôngs/heure, soit 140.000 à 300.000 dôngs/jour, et le double durant les jours fériés du Têt.



En outre, toujours pendant ce Nouvel An lunaire, les étudiants qui n’ont pu retourner dans leur famille pourront passer les fêtes ensemble, avec de nombreuses activités organisées par le Centre, telles que jeux folkloriques, échanges culturels avec des artistes, cadeaux du Têt… À cette occasion, le centre offrira 2.000 cadeaux du Têt d’un valeur 500.000 dôngs aux étudiants restés loin de chez eux. -CVN/VNA