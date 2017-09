Hanoï, 22 septembre (VNA) – Un colloque intitulé « ASEAN- 50 ans d’intégration et de développement » a eu lieu le 22 septembre à Hanoï, en célébration des 50 ans de naissance de cette entité de la région.

Les interventions ont porté sur le rôle et le développement des relations extérieures de l’ASEAN, les perspectives de perfectionnement de la Communauté de l’ASEAN, l’identité culturelle du Cambodge, des politiques du Vietnam…

Les participants ont analysé les réalisations et cité les inconvénients de l’ASEAN durant son processus de développement ces 50 dernières années ainsi que ses perspectives et des défis auxquels ce bloc doit faire face comme le terrorisme, la crise de l’administration et du commerce global. .. Ils ont proposé des mesures pour édifier la Communauté de l’ASEAN pacifique et prospère.

Selon la Prof. Dr Nguyen Quang Thuan, président de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, l’ASEAN applique des changements efficaces pour maintenir la solidarité qui est récoltée ces 50 dernières années et mettre en œuvre la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2025. -VNA