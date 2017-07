Hanoi (VNA) - Plus de 40.000 millions de dollars ont été collectés lors d’une soirée artistique philanthropique tenue récemment à Moscou pour aider ​des enfants de familles en difficulté atteints d'une cardiopathie congénitale à bénéficier d'une opération gratuite dans le cadre du programme "Cœur des enfants".

L’ambassadeur du Vietnam en Russie Nguyên Thanh Son s'exprime lors du spectacle musical caritatif "Cœur des enfants". Photo: VOV

Cette soirée a été organisée par le Centre du commerce Hanoï-Moscou (Incentra), en collaboration avec plusieurs d’entreprises vietnamiennes en Russie. Nguyen Thanh Son, ambassadeur du Vietnam dans ce pays, était présent à cet événement.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Vietnam recense près de 45.000 enfants âgés de moins de 6 ans qui sont atteints d'une maladie cardiaque congénitale, dont 60% nés dans des familles pauvres ou proches du seuil de la pauvreté. Ils doivent endurer des terribles douleurs au cœur, faute de soins.

Ces neuf dernières années, le programme "Cœur des enfants" a permis de mobiliser près de 130 milliards de dôngs (soit plus de 6 millions de dollars) pour financer des opérations chirurgicales gratuites en faveur de plus de 3.000 enfants démunis de moins de 16 ans atteints de cardiopathie congénitale et des consultations médicales pour 30.000 autres. -VNA