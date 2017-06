Soc Trang (VNA) – Les autorités de la province de Soc Trang (Sud) ont travaillé le 22 juin avec des représentants de plusieurs entreprises sud-coréennes, dont le groupe de construction DAE HIEN, et ceux de l’hôpital sud-coréen Gumi Gangdong, sur les possibilités de coopération.

Le vice-président du Comité populaire de Soc Trang, Ngo Hung, a présenté les grands projets de sa province en matière de santé, dont un hôpital d’oto-rhino-laryngologie et un centre de réhabilitation fonctionnelle. Par ailleurs, Soc Trang fait appel à l’investissement étranger dans des projets de centres commerciaux et de supermarchés.

Les Sud-Coréens ont également présenté leurs atouts et avantages. Ils ont affirmé leur souhait de fournir à Soc Trang des machines et des équipements modernes d​e construction, de santé, d’industrie, de traitement de la pollution et de développement de l’énergie éolienne.

Les deux parties ont discuté de diverses questions liées aux formalités pour fonder une entreprise à Soc Trang, au coût de l’électricité et aux projets prioritaires de la province. -VNA