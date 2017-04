Six projets de loi et une séance d’interpellations au menu des législateurs

Hanoi, 17 avril (VNA) - La 9e session du comité permanent de la 14e législature de l’Assemblée nationale s’est ouverte lundi 17 avril à Hanoi, avec au menu plusieurs projets de loi et les préparatifs de la 3e session de l’Assemblée nationale prévue en mai prochain.

La 9e session du comité permanent de la 14e législature de l’Assemblée nationale se déroulera du 17 au 24 mai à Hanoi. Photo : VNA

Cette session qui durera jusqu’au 22 avril comprend deux parties. Pour la première, les législateurs se prononceront sur six projets de loi, et les travaux de la 3e session de l’Assemblée nationale relatifs à l’examen du programme législatif de 2018 et à la révision de celui de 2017, a fait savoir la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân.Concrètement, ils s’exprimeront sur les projets de lois sur l’assistance aux petites et moyennes entreprises ; la gestion et l’utilisation des biens de l’Etat (amendée) ; sur la responsabilité de l’Etat en matière d’indemnisation (amendée) ; sur l’amendement et le complètement de certains articles du Code pénal No.100/2015/QH13 ; sur la gestion, l’utilisation des armes, des produits explosifs et des instruments de support ; et sur la planification.Le comité permanent donnera également ses avis sur la surveillance de la mise en œuvre des politiques et lois sur la sécurité alimentaire pour la période 2011-2016, le rapport du gouvernement sur la pratique de l’épargne et la lutte contre le gaspillage en 2016, la liste des projets et leur niveau de financement prévus par le plan d’investissent public à moyen terme pour la période 2016-2020.