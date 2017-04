Séminaire sur la vulgarisation de la Communauté de l'ASEAN

Photo: internet

Hanoi (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères a organisé un séminaire à Hanoi le 18 avril pour discuter des mesures ​propres à promouvoir le rôle ​des organismes de communication ​en matière de vulgarisation de la Communauté de l’ASEAN.



L'événement a pour but de présenter aux agences de presse des informations ​sur l'ASEAN, ce qui leur permettra de mieux comprendre les avantages spécifiques ​de la Communauté de l'ASEAN ​en vue de sensibiliser ​les populations à l'importance de ​cette dernière.



Dans son discours d'ouverture, le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Dung, a souligné le rôle joué par les grands médias dans ce travail, affirmant qu'il s'agit d'un outil crucial pour ​présenter les avantages de la communauté ASEAN auprès du public.



Les ministères et les secteurs devraient considérer la promotion de la coopération de l'ASEAN comme une priorité et doivent renforcer leurs relations entre les différents secteurs dans ce processus, a-t-il noté.



Des représentants ​de plusieurs ministères ont ​posé des questions concernant la coopération économique et touristique ​au sein du bloc, les incitations aux engagements tarifaires, la connectivité de transport au sein de l'ASEAN, les initiatives d'intégration de l'ASEAN, l’accord de reconnaissance mutuelle dans les secteurs de l'ASEAN, et les travailleurs migrants au sein de l’ASEAN.



Le séminaire a ​informé que les pays membres de l'ASEAN ont conclu des centaines d'accords et d'engagements ​en presque tous domaines, en particulier ceux qui ​présentent un intérêt direct pour la population, tels que les engagements liés à l'élimination des barrières tarifaires et techniques, la libéralisation et la facilitation de l'investissement, des accords facilitant le transport de passagers et ​de biens, les mouvements syndicaux et le tourisme, ainsi que des programmes de coopération ​dans l'éducation.



À ​cette occasion, les représentants des ministères ont également répondu aux questions des agences de presse sur l'importance des accords de libre-échange au sein du bloc, et ce que le Vietnam fait pour ​exploiter les opportunités se présentant durant le processus d'intégration. -VNA