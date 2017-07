Photo d'illustration : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un séminaire consultatif sur la coopération entre Ho Chi Minh-Ville et l’UNICEF dans la réalisation de l’initiative Ville amie des enfants pour 2017-2021 a eu lieu mardi dans la mégapole du Sud.

Selon la vice-présidente du Comité populaire municipal, Nguyen Thi Thu, Ho Chi Minh-Ville recense actuellement plus de 1,5 million d’enfants, dont plus de 16.000 en situation particulière. Cela impose des difficultés à la mégapole du Sud et demande des solutions à long terme, a-t-elle affirmé, ajoutant que l’initiative Ville amie des enfants permettra de mieux appliquer la loi sur l’enfance de 2016 et de mieux protéger les droits de l’enfant.

Le représentant en chef de l’UNICEF au Vietnam, Youssouf Abdel-Jelil, a indiqué que les enfants, notamment ceux vivant dans les zones urbaines, devaient faire face à plusieurs problèmes en matière d’accès aux services de soin de la santé et à l’éducation, ainsi qu’aux risques d’abus et d’exploitation. Selon lui, la réalisation de l’initiative Ville amie des enfants demande une participation et une coordination des autorités locales, des entreprises, des organisations sociales et des organisations dirigées par les enfants.

Lors du séminaire, plusieurs participants ont souligné la nécessité de simplifier les formalités administratives pour accélérer l’application de l’initiative Ville amie des enfants. Il est aussi nécessaire de s’intéresser aux enfants des immigrés pour assurer leur accès aux services sociaux. -VNA