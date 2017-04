De nombreux modèles seront présentés lors de l'édition 2017 de la Semaine internationale de la mode pour la saison printemps-été.

Hanoi (VNA) - En 4 éditions, la Semaine internationale de la mode (Vietnam International Fashion Week) est devenue un événement culturel et de la mode apprécié chaque année au Vietnam.

Avec plus de 20 défilés, la Semaine internationale de la mode 2017 qui se déroule du 25 au 28 avril, présentera des collections uniques et impressionnantes et les nouvelles tendances du marché de la mode vietnamienne de la saison printemps-été, en tant que moment privilégié de rencontres pour les passionnés de mode.



Cette édition sera honorée de la présence d’ambassadeurs de pays où la mode est omniprésente comme la France, l'Allemagne, l'Australie, et Israël, contribuant ainsi à donner une nouvelle orientation au développement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les autres pays du monde.



Cette semaine accueillera ensuite, bien sûr, des représentants d’organisations et de semaines de la mode du monde, ainsi que des représentants de magazines de mode internationale comme Vogue Italia, Vogue Corée, Harper’s Bazaar Singapour, qui lui assureront une diffusion mondiale.



Lê Thi Quynh Trang, présidente du conseil d'administration de la compagnie Multimédia JSC et du comité d’organisation de la «Vietnam International Fashion Week» a déclaré que : «Vietnam International Fashion Week a également ouvert une porte à l’intégration de la mode vietnamienne au monde, en vue de faire du Vietnam un futur pays de la mode».



Retour de nombreux stylistes



En plus de nouveaux visages, la Semaine de la mode internationale 2017 verra également le retour de nombreux stylistes ayant participé aux précédentes saisons comme Nguyên Công Tri, Thuy Nguyên, la marque 21six, la marque de mode Canifa par Lê ha...



La Semaine de la mode internationale 2017 organisera à nouveau «The best street style» (Le meilleur style de rue) devant le GEM CENTER, au 8, rue Nguyên Binh Khiêm dans le 1er arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, tous les soirs de cette semaine, avec la marque Maybelline New York. Son thème sera "#makeFASHIONISTAhappen", afin d'être un endroit idéal pour les jeunes fashionistas, les stylistes, les modèles... qui seront au plus près des objectifs. Les jeunes pourront porter des vêtements de styles divers et exprimer leur caractère personnel à travers leurs accessoires. Les heureux élus au meilleur style de la rue pourront suivre gratuitement les défilés de mode du jour.

Avec plus de 20 stylistes du pays et du monde, des centaines de mannequins professionnels, une production puissante et professionnelle avec plus de 500 membres accrédités par le «Vietnam International Fashion Week», la Semaine de la mode internationale 2017 printemps-été frappera un grand coup à Hô Chi Minh-Ville.



Pour obtenir une entrée de chaque défilé, veuillez consulter le site https://ticketbox.vn/. -CVN/VNA