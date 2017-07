Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (droite) et le président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, Olumuyiwa Benard Aliu. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a reçu jeudi à Hanoï le président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (ICAO), Olumuyiwa Benard Aliu.

Trinh Dinh Dung a hautement apprécié les soutiens efficaces accordés par l’ICAO au Vietnam. Selon lui, ces derniers temps, le secteur aérien s’est développé très rapidement dans le réseau des lignes aériennes, les capacités de transport, les infrastructures, le niveau de gestion… L’aviation est devenue un des modes de transport importants, contribuant au développement économique, à l’amélioration de la qualité de vie de la population, à l’intégration internationale de plus en plus profonde du Vietnam.

"Par ailleurs, le secteur aérien vietnamien doit faire face à plusieurs défis, notamment la surcharge des aéroports, la qualité des services et la gestion des vols", a indiqué le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung. Il a qualifié de très importants les programmes de coopération, d’assistance technique, d’amélioration des capacités de gestion et d’exploitation des vols, de formation pour rehausser la qualité du personnel de l’ICAO pour le Vietnam.

Dans les temps à venir, il demande à l’ICAO de continuer à augmenter les soutiens techniques et la fourniture d'informations pour que le Vietnam assume complètement la responsabilité de gérer la région d’information de vol (Flight Information Region - FIR), de soutenir l’envoi par le Vietnam d'un représentant permanent à l’ICAO et sa candidature au groupe III pour le mandat 2022-2025 afin de rehausser le prestige du pays dans l’aviation civile internationale.

Le vice-Premier ministre a également annoncé que le Vietnam soutient la position de l’ICAO sur la mise en œuvre du programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’aviation civile, avant de demander à l’ICAO d’aider le Vietnam dans l’établissement d’un système de surveillance de la quantité de carburant consommé dans le transport aérien, afin de l’aider à mettre au point un logiciel de gestion spécialisé.

De son côté, le président du Conseil de l’ICAO Olumuyiwa Benard Aliu a reconnu les efforts du secteur de l’aviation civile vietnamien dans l’application stricte et efficace des réglementations et des normes sur la sécurité aérienne.

Il a demandé au gouvernement et au secteur aérien du Vietnam de bien réaliser les deux tâches les plus importantes que sont la formation et l’amélioration de la qualité du personnel, avant de s’engager à assister davantage le pays dans le développement de l’aviation civile. -VNA