Hanoi (VNA) – Lê Tu Chinh est actuellement l’étoile montante du sprint vietnamien. Elle a fait parler d’elle lors du meeting d’athlétisme de Thaïlande 2017, en remportant deux médailles d’or au nez et à la barbe de deux championnes des SEA Games en titre.

Tu Chinh (1re à gauche), la dernière revelation de l’athlétisme vietnamien. Photo : TT/CVN

Qui connaissait Lê Tu Chinh avant les Thaïland Open Track and Field Championships 2017 ? Éclipsée par l’aura de célébrité des ses partenaires de sélection Vu Thi Ly, Nguyên Thi Oanh ou encore Pham Thi Huê, cette jeune athlète de 19 ans a jailli tel un diable de sa boîte en s’imposant à la surprise générale sur 100 m et 200 m dames. En franchissant la ligne d’arrivée respectivement en 11 sec 47 et 23 sec 52, Tu Chinh s’est imposée devant deux championnes des Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games) en titre que sont la Philippine Richardson Kayla et la Singapourienne Shanti Veronica Pereira. Venue emmagasiner de l’expérience pour sa première participation, ce coup d’essai s’est transformé en coup de maître.



Une princesse sacrée reine ?



«C’est stupéfiant !, a confié Duong Duc Thuy, chef de la discipline d’athlétisme du Département général de l’éducation physique et des sports. Après la reine du sprint Vu Thi Huong, l’athlétisme vietnamien a trouvé son successeur en courte distance».



Avant le mois de juin 2017, Tu Chinh était presque anonyme au Vietnam. La faute à ses 19 ans et au fait qu’elle n’avait jamais participé à aucune grande compétition internationale chez les seniors. Sa meilleure performance restait son titre sur le 200 m dames du tournoi d’athlétisme junior d’Asie, disputé début juin à Hô Chi Minh-Ville, avec un chrono déjà prometteur de 23 sec 94. Qui connaissait Lê Tu Chinh avant les Thaïland Open Track and Field Championships 2017 ? Éclipsée par l’aura de célébrité des ses partenaires de sélection Vu Thi Ly, Nguyên Thi Oanh ou encore Pham Thi Huê, cette jeune athlète de 19 ans a jailli tel un diable de sa boîte en s’imposant à la surprise générale sur 100 m et 200 m dames. En franchissant la ligne d’arrivée respectivement en 11 sec 47 et 23 sec 52, Tu Chinh s’est imposée devant deux championnes des Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games) en titre que sont la Philippine Richardson Kayla et la Singapourienne Shanti Veronica Pereira. Venue emmagasiner de l’expérience pour sa première participation, ce coup d’essai s’est transformé en coup de maître.Une princesse sacrée reine ?«C’est stupéfiant !, a confié Duong Duc Thuy, chef de la discipline d’athlétisme du Département général de l’éducation physique et des sports. Après la reine du sprint Vu Thi Huong, l’athlétisme vietnamien a trouvé son successeur en courte distance».Avant le mois de juin 2017, Tu Chinh était presque anonyme au Vietnam. La faute à ses 19 ans et au fait qu’elle n’avait jamais participé à aucune grande compétition internationale chez les seniors. Sa meilleure performance restait son titre sur le 200 m dames du tournoi d’athlétisme junior d’Asie, disputé début juin à Hô Chi Minh-Ville, avec un chrono déjà prometteur de 23 sec 94.

Graphique : CVN

Depuis le début de l’année, Tu Chinh peaufine sa technique et sa condition physique dans la mégapole du Sud, toujours sous la coupe de la coach Nguyên Thi Thanh Huong, qui a vu en elle un diamant brut.



«Elle est repartie de zéro. Elle ne montrait rien d’extraordinaire. Mais je ne sais toujours pas vraiment pourquoi, j’ai voulu la convoquer dans notre équipe. C’est peut-être le destin», a dévoilé Nguyên Thi Thanh Huong. Sous la tutelle de cette dernière, Tu Chinh se consacre à plein temps au sprint. Et sa progression va bien au-delà des attentes.



Elle met la barre plus haut



«C’est parfait ! Je suis très heureuse de voir que nos efforts ont été récompensés à juste valeur. Le meeting d’athlétisme de Thaïlande 2017 est un tournoi où l’on applique un système de chronométrage électronique. Les chiffres relevés sont donc fiables à 100%», a insisté Nguyên Thi Thanh Huong.



Nguyên Trung Hinh, vice-président de la Fédération d’athlétisme de Hô Chi Minh-Ville, confirme que Tu Chinh fait partie des jeunes espoirs de la ville. Après la dernière édition des Championnats du Vietnam d’athlétisme organisée en décembre 2016, le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville a eu l’intention de l’envoyer au États-Unis pour suivre un stage à long terme afin de la faire progresser. Cependant, après un examen approfondi, il a été décidé de la laisser continuer à entraîner dans la mégapole du Sud, sous la tutelle donc de la coach Thanh Huong.



«C’est une bonne décision», a estimé Nguyên Trung Hinh. Parce que les SEA Games auront lieu à Kuala Lumpur, en Malaisie, en août prochain. Ce qui signifie l’absence de décalage horaire et des conditions climatiques et d’entraînement similaires, soit autant d’excuses en moins en cas de désillusion.



En résumé, les récentes médailles d’or de Tu Chinh en Thaïlande signifient beaucoup pour l’athlétisme vietnamien, en donnant de nouveaux espoirs de s’illustrer aux SEA Games 29. Ces jeux offriront aussi à Tu Chinh l’opportunité de prouver sa valeur dans ce qui constitue la plus grande compétition de la région Asie du Sud-Est, elle qui est engagée pour la première fois à ce niveau. – CVN/VNA