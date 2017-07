Nguyen Thien Nhan, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti pour Hô Chi Minh-Ville, lors de la séance de travail. Photo: VNA.

​Hanoï (VNA) - Nguyen Thien Nhan, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti pour Ho Chi Minh-Ville, a travaillé, le 15 juillet, à Hanoï, avec les responsables du ​ministère des Sciences et des Technologies afin d’évaluer les résultats obtenus ainsi que les avantages et difficultés dans l’application des progrès scientifiques et technologiques dans le développement socio-économique de​ la ville.



Les participants ont également discuté des mesures destinées à promouvoir les activités scientifiques et technologiques afin de créer une percée dans l’amélioration de la qualité de la croissance et de la compétitivité, le développement des zones urbaines durables, la construction d’infrastructures synchrones, le maintien de la stabilité politique, de l’ordre et de la sécurité, contribuant à réaliser avec succès la Résolution du XIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam et du Xe Congrès de l’Organisation du PCV pour Ho Chi Minh-Ville.



Nguyen Thien Nhan a souligné que le ministère des Sciences et des Technologies et Ho Chi Minh-Ville se sont étroitement coordonnés, ces dernières années, dans les études, l’application et le transfert des technologies concernant tous les domaines. Afin d’améliorer l’efficacité de ces travaux et que les sciences et technologies deviennent une force motrice du développement de la mégapole du Sud, le ministère des Sciences et des Technologies et le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville ont mis en œuvre de nombreuses activités concrètes s’inscrivant dans le cadre de leur programme de coordination pour la période 2017 - 2020.



Pour réaliser avec succès les objectifs et les tâches confiés lors du Xème Congrès de l’Organisation du PCV pour Ho Chi Minh-Ville, et le plan de développement socioéconomique​ et culturel pour la période 2016 - 2020, Ho Chi Minh-Ville souhaite renforcer ​sa coopération avec ledit ministère dans l’innovation et le transfert de technologies concernant l’agriculture, l’industrie, les transports, la construction d’une ville intelligente, et la mise en œuvre des programmes concrets pour que les sciences et technologies deviennent une force motrice du développement de la mégapole du Sud.



​Dans son discours, le ministre des Sciences et des Technologies, Chu Ngoc Anh, a indiqué que depuis plusieurs années, Ho Chi Minh-Ville est devenue une locomotive du pays en termes d’économie, de finances, de sciences et technologies, de commerce et de services. Elle est également le noyau de la zone économique clé du Sud, a-t-il ajouté. De nombreuses grandes entreprises s’y sont implantées et les autorités de cette ville les ont soutenus ​via des activités concrètes.



En outre, la mégapole du Sud joue toujours un rôle pionnier dans la mise en œuvre à titre expérimental de mécanismes et nouvelles politiques relatifs au développement des sciences et technologies et à l’application des progrès scientifiques et technologiques, a poursuivi Chu Ngoc Anh.



D’autres questions ont également été discutées telles que l’application des progrès scientifiques et technologiques dans les transports, la prévention et lutte contre les marées et inondations, le traitement des déchets industriels, etc. -NDEL/VNA​