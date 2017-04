Schneider Electric inaugure sa nouvelle usine de 45 millions de dollars à HCM-Ville

Photo: Dautu



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La SARL Schneider Electric vient de mettre en opération sa nouvelle usine dans la zone des hautes technologies d’Hô Chi Minh-Ville (SHTP).

D’un montant d’investissement de 45 millions de dollars pour la première phase, cette usine couvre une superficie de 26.000 m².

Label prestigieux, Schneider Electric est un fournisseur d'équipements et de solutions pour la gestion et l’efficience énergétique dans des projets clés du gouvernement et des entreprises, et ce dans beaucoup de domaines : industrie, aviation, ports maritimes jusqu’aux bâtiments commerciaux.

«Nos produits fabriqués au Vietnam seront écoulés sur le marché intérieur et exportés à l’étranger», a informé Jim Tobojka, vice-président de Schneider Electric pour l’Asie de l’Est et l’Asie-Pacifique. -CPV/VNA