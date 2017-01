Samsung Electronics veut augmenter le nombre de ses fournisseurs vietnamiens

L'usine de Samsung Electronics au Vietnam. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Cette année, la société Samsung Electronics va porter le nombre de ses fournisseurs de première classe de 20 à 29.

C’est en ces termes que s’est exprimé le directeur général adjoint de la société Samsung Vietnam, Bang Hyunwoo, lors d’une récente conférence ​organisée pour dresser le bilan de 2016 et ​définir les tâches de 2017, tenue au ministère de l’Industrie et du Commerce à Hanoi.

Ayant investi au Vietnam, Samsung Electronics s’intéresse au développement d​​es industries auxiliaires. Si en 2014 et en 2015, cette société se concentr​ait dans les industries auxiliaires d​u secteur des téléphones portables, cela n’​a plus été le cas en 2016. L’an dernier en effet, Samsung Electronics s'est intéressé au secteur de l’équipement ménager électronique, a précisé Bang Hyunwoo.

Ces dernières années, les entreprises d'investissement direct étranger (IDE) ont utilisé plus de matières premières nationales. Le taux d​'entreprises d'IDE utilisant des biens fournis par des fournisseurs locaux est en effet passé de 45% en 2013 à 68% en 2015.

Au début de 2016, la compagnie par actions des industries auxiliaires Minh Nguyen a été choisie comme fournisseur direct ​de Samsung Electronics HCMC CE, implanté au parc des hautes technologies de Ho Chi Minh-Ville, qui spécialisée dans la fourniture de pièces détachées en plastique, de composants mécaniques et de modèles d’application des hautes technologies. Cette compagnie est une très rares entreprises auxiliaires vietnamiennes à choisir pour participer à la chaîne d'approvisionnement direct de Samsung.

La société sud-coréenne a déclaré qu'elle investit dans des projets de plusieurs milliards de dollars américains au Vietnam, et qu'il est difficile de trouver des fournisseurs vietnamiens. ​Parce que le pays n'a pas encore d'industrie de fabrication de téléphones mobiles, mais aussi parce que la plupart des entreprises auxiliaires ne répondent pas aux exigences de Samsung.

En 2016, environ 14,8 milliards de dollars d'investissement de Samsung ​avaient été approuvés, ​avec un décaissement de 10,1 milliards de dollars.

Samsung Electronics et ses fili​ales ont ​réalisé 46,3 milliards de dollars ​de revenus l'année dernière, dont 39,9 milliards de dollars d'exportations - +9,9% par rapport à 2015.

Bang Hyunwoo a déclaré en dehors des exportations, Samsung Electronics et ses filiales ont contribué à améliorer la qualité de la croissance économique du Vietnam.

Il a indiqué que​ si 35% des matériaux et des équipements utilisés par les usines Samsung dans les provinces de Bac Ninh et de Thai Nguyen étaient fournis par des entreprises vietnamiennes en 2014, ce chiffre est monté à 51% en 2016.

Avec l’investissement et le développement de l’échelle de la production de composants de hautes technologies au Vietnam, ​ces derniers sont utilisés non seulement au Vietnam, mais aussi ​dans les usines Samsung ​de République de Corée et même du monde, a insisté M. Bang Hyunwoo.

Ainsi, les opportunités pour les entreprises vietnamiennes de participer plus profondément à la chaîne d'approvisionnement de Samsung sont-elles nombreuses, notamment dans le contexte où ce groupe continue d​e développer ses activités au Vietnam et souhaite trouver plus de fournisseurs locaux. –VNA