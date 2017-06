"Saigon Water World" aura lieu les 25 et 26 juin à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le programme musical "Saigon Water World" aura lieu les nuits les 24 et 25 juin 2017 à l’Urbain Sala, situé au 10 rue Mai Chi Tho, 2arrondissement d’Hô Chi Minh-Ville, en présence de nombreuses stars internationales.

"Saigon Water World" est le premier super festival de musique d’Hô Chi Minh-Ville. Son intérêt particulier pour cette édition est la participation de la chanteuse coréenne Jessica Jung qui, connue en tant que chanteuse principale du groupe SNSD, a commencé une carrière en solo en 2016 avec les chansons Fly, Love Me The Same...



Ce programme musical de deux jours accueillera des invités célèbres avec, outre Jessica, Shontelle, le chanteur indonésien Dona, DJ Sean Tyas, le sorcier de la musique de ligne de Psy Tech, la chanteuse Vocal Trance, Christina Novelli, de Londres.



Les DJ du Vietnam présenteront également des pistes d’EDM intéressantes. En outre, l'apparition du couple Erik et Min promet également d’ajouter davantage d’ambiance festive.



Plus de 40.000 spectateurs sont attendus pour ces deux jours, avec une entrée allant de 199.000 à 750.000 dôngs, les billets étant à réserver sur le site http://bit.ly/SgWaterWorldbyWarrior. -CVN/VNA