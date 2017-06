Photo: VNP

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - S&A Academy est un centre de formation pour les jeunes footballeurs qui vient d’être créé à Hô Chi Minh-ville. Fruit de l’amitié entre deux anciens footballeurs, Doàn Hoàng Son et Apisit Kaikaew, le centre possède deux stades d’entraînement, à Hô Chi Minh-​Ville et Bangkok.Doàn Hoàng Son a joué pour les clubs Dong Tam Long An et Hanoi T&T. Mais il a également été chef de la sélection olympique nationale. Apisit Kaikaew a quant à lui prêté son talent à deux clubs vietnamiens, Binh Dinh et An Giang, en plus d’être membre de l’équipe nationale thaïlandaise, à la même époque que le célèbre Kiatisuk Senamuang. L’amour du ballon rond aidant, Doan Hoang Son et Apisit Kaikaew sont rapidement devenus amis. Doan Hoang Son : « Comme Apisit parle très bien vietnamien, nous ​discutons très souvent ensemble. C’est comme ça que petit à petit, on est devenu des amis. »Arrivé en fin de carrière, Doan Hoang Son souhaitait faire quelque chose pour donner aux jeunes vietnamiens l’opportunité de jouer au football. En Thaïlande, Apisit Kaikaew lui avait fait visiter des centres de formation pour jeunes footballeurs. Les deux amis ont alors décidé d’en créer un qui se dédoublerait dans chacun des deux pays, et qui serait placé sous leur direction commune. Doan Hoang Son : « Mon objectif est très simple: donner aux anciens footballeurs l’occasion d’être entraîneurs et aux enfants un endroit pour faire du sport. »Le nom du centre, S&A Academy, comprend les initiales des deux fondateurs : Son et Apisit. Quant aux deux stades du centre à Hô Chi Minh-Ville, ils possèdent des équipements modernes et des ballons importés de Thaïlande. Luu Tiên Nam, père d’un enfant faisant son entraînement au centre d’Hô Chi Minh-Ville : « Depuis qu’il est inscrit au centre, mon enfant est beaucoup plus dynamique. Il est aussi plus autonome dans ses études et dans la vie quotidienne. »Au centre, les enfants sont à la fois entraînés sur le plan physique, et initiés aux techniques footballistiques. « Nous apprenons beaucoup de choses de la part des entraîneurs, notamment la concentration. J’ai appris ce que c’est que l’esprit d’équipe. Je souhaite que de nombreux enfants puissent jouer au football en Thaïlande. »Outre Doan Hoang Son, d’autres de ses amis soutiennent le centre: Huynh Anh Tuân, Ly Lâm Huy, Amaobi, Nguyên Phat, entre autres, qui sont d’ailleurs des entraîneurs certifiés par la Fédération asiatique de football. Apisit se rend régulièrement au Vietnam pour entraîner les jeunes tandis que Hoang Son fait de même en Thaïlande. Apisit : « Nous prévoyons d’ouvrir d’autres centres de formation au Vietnam et en Thaïlande. Si ça marche, on pourrait même créer un championnat de jeunes footballeurs Vietnam- Thaïlande. Ce serait très intéressant. »Doan Hoang Son souhaite que des jeunes footballeurs formés par S&A Academy puissent participer à des tournois nationaux voire internationaux. Beaucoup d’entre eux pourraient également être entraînés dans des clubs thaïlandais. -VOV/VNA