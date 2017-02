Réunion périodique du gouvernement pour le mois de janvier

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé à tous les secteurs de reprendre immédiatement la production et les affaires après les jours fériés du Têt du Coq, lors de la première réunion du gouvernement de l’année Dinh Dâu 2017, pour le mois de janvier, qui a eu lieu vendredi 3 février à Hanoi.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors de la première réunion du gouvernement de l’année Dinh Dâu 2017, pour le mois de janvier. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a souligné que le gouvernement renforcera la gestion socioéconomique, ​mènera bien les tâches de défense et de sécurité ​comme celles extérieures, ​en vue d'atteindre les objectifs annuels fixés par l’Assemblée nationale.

Le gouvernement continuera d’édifier un gouvernement volontaire, actif et intègre au service ​du peuple, particuliers comme entreprises, a-t-il affirmé, insistant sur les tâches concernant la sécurité sanitaire des aliments et le développement du tourisme, ce dernier étant considéré comme ​un secteur clé de l'économie nationale.

Selon lui, la promulgation de la résolution sur la mise en œuvre de la délivrance de visas électroniques à partir du 1er février est nécessaire pour ​donner de meilleures conditions au développement du tourisme.

Le Premier ministre a demandé aux secteurs et à tous les échelons de poursuivre le développement agricole, notamment d'une agriculture ​de haute-technologie, ​d'assurer un environnement de vie sain ​à la population et de poursuivre une croissance inclusive.

Pour ce, il a demandé aux membres du gouvernement d'être dynamiques et actifs dans la direction et la gestion, et de prêter une grande attention au règlement des difficultés résultant des évolutions imprévues du climat, afin d'assurer la stabilité des conditions de vie de la population comme des activités du secteur de production.

Selon un rapport du ministre chargé du Bureau du gouvernement Mai Tien Dung, pour la période du Têt traditionnel, plus de 431 milliards de dongs ont été mis à disposition d'environ 2 millions de personnes mérit​oires de la Patrie, ​et plus de 14.000 tonnes de riz ont été distribuées à 300 familles démunies, conformément aux décisions gouvernementales prises en la matière.

D'autre part, les localités ont ​consacré plus de 1.000 milliards de dongs de leur budget au soutien des personnes vulnérables.

Nguyen Xuan Phuc a ​estimé que ​l'ensemble du Parti, ​de l'armée et du peuple, ainsi que tout le système politique, ont fait en sorte que la population passe un Têt joyeux et sain, notamment ​les familles bénéficiaires de politiques sociales, les pauvres et ​les ouvriers.

Selon lui, les marchandises du Têt ont ​été disponibles en suffisance à des prix stables. La sécurité et l'ordre social ont été assurés. Les programmes culturels ont répondu aux besoins de divertissement de la population.

Néanmoins, le Premier ministre ​s'est déclaré inquiet de l'augmentation des cas d'accident, des disputes et ​des incendies durant le Têt.

S'agissant des tâches importantes pour 2017, il a demandé à tous les secteurs et localités, ​en particulier au secteur de la culture, du sport et du touris​me, de garantir effectivement la sécurité durant cette saison festive, et d'appliquer pleinement les régimes et règles de travail.

En particulier, il faut ​continuer de ​mettre en oeuvre les plans de production et d​'affaires, lever les entraves, notamment celles liées ​à certains modèles de production dans l’industrie, l’agriculture et sa restructuration, ainsi que d'accélérer l’actionnarisation des entreprises ​publiques, a ​demandé le Premier ministre. ​Il est de même nécessaire d'accélérer la mise en oeuvre des projets d'infrastructures à venir.

Le chef du gouvernement a ​également ​demandé que, dès le début de l’année, les échelons, les branches et les localités reprennent la mise en oeuvre de leurs plan socioéconomiques ​en application de la Résolution No 01/CP en vue d'obtenir de meilleurs résultats dès ce premier trimestre.

Lors de cette réunion périodique, le gouvernement a écouté et ​débattu de la première rédaction de l’arrêté sur les marchandises, les services et les secteurs exclusifs à l’Etat dans les activités commerciales, du projet de loi sur la protection et le développement des forêts, ainsi que des prévisions du programme d’élaboration de lois et d'ordonnances de 2018.-VNA