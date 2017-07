Les drapeaux des pays aséaniens. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Les pays membres de l’ASEAN seront présents du 17 au 21 juillet à Hanoï et à Quang Ninh pour participer à la 53ème réunion du Groupe de travail sur la coopération dans la propriété intellectuelle de l’ASEAN (AWGIPC) et aux événements connexes.

Selon Dinh Huu Phi, chef de l’Office national de la propriété intellectuelle, AWGIPC a pour objectif de garantir les droits légitimes relatifs à la propriété intellectuelle au sein de l’ASEAN à travers une diversité des programmes de coopération, de partage d’informations et d’expériences et d’amélioration les compétences des systèmes nationaux de propriété intellectuelle.

À citer quelques programmes importants sur lesquels les pays membres de l’ASEAN ont travaillé ensemble dans ce domaine : le Programme d’action pour 1996-1998, le Programme d’action de Hanoï sur la propriété intellectuelle pour 1998-2004, le Programme d’action de Vientiane sur la propriété intellectuelle pour 2004-2010, ASEAN Blueprint 2015 et ASEAN Blueprint 2025.

AWGIPC 53 se concentrera sur la mise en œuvre du Programme d’action de l’ASEAN pour 2016-2025 et les activités de coopération dans la propriété intellectuelle entre l’ASEAN et ses partenaires, y compris l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’Office européen des brevets (OEB), les États-Unis, la Chine, le Japon, etc. -NDEL/VNA