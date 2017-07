La réunion de gestion des aquifères côtiers en Asie-Pacifique à Da Nang. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - La réunion de gestion des aquifères côtiers en Asie-Pacifique a eu lieu du 17 au 19 juillet dans la ville de Da Nang (Centre), sous le patronage de l'Université des ressources naturelles et de l'environnement, regroupant une cinquantaine de scientifiques et de gestionnaires vietnamiens et étrangers.

Les participants ont partagé et discuté des politiques concernant les ressources en eau et proposé des mesures pour régler la question de l'eau de la région comme la salinisation et la gestion des aquifères côtiers pour le développement socio-économique durable.

Présent à la réunion, le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Vo Tuan Nhan, a affirmé l'attention d'organes nationaux et d'organisations internationales pour la gestion des ressources en eau souterraines.

"Au Vietnam, l'eau souterraine est une ressource naturelle très importante, notamment pour les localités côtières. A cause de la salinisation et de la pollution de l'eau de surface, l'exploitation de l'eau souterraine ser​a renforcée pour répondre aux besoins quotidiens et de production", a-t-il analysé, tout en prévoyant une exploitation appropriée -VNA