Le PM Nguyen Xuan Phuc. Photo: dantri.com.vn



Hanoï (VNA) - Il faut restructurer le secteur de l’Industrie et du Commerce pour créer des produits phares qui entreraient dans la 4ème révolution industrielle.

C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la visioconférence organisée par le secteur pour faire le bilan de l’année 2016 et fixer les objectifs pour 2017.

Le développement de l’industrie doit s’appuyer sur l'innovation et les technologies modernes et non plus sur les ressources naturelles comme le pétrole, le charbon ​ou les produits miniers...

«L’industrie vietnamienne ne doit plus dépendre des ressources naturelles, pétrolières​ ou minières, qui sont des ressources tarissables. Il est grand temps de passer d’une industrie exploitant les ressources naturelles à une industrie innovante basée sur les sciences et technologies», a martelé le chef du gouvernement vietnamien.

Le PM Nguyên Xuân Phuc a également jugé nécessaire de créer un environnement d’affaires plus compétitif, transparent et équitable en faveur de la communauté d’entreprises. ​Il faut encourager tous les ​acteurs économiques, soit les entreprises publiques ou privées, soit les entreprises actionnarisées, soit les coopératives... à participer plus activement au développement des secteurs de l’industrie et du commerce, a-t-il ajouté.

Toujours selon Nguyên Xuân Phuc, il importe d’inciter les entreprises privées à valoriser leur rôle dans l’économie nationale, ainsi qu’à contribuer activement à l’accélération du processus d’industrialisation et de modernisation du pays.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a demandé au ​ministère de l’Industrie et du Commerce de ​traiter rapidement les projets ​en suspens, d'élaborer des politiques efficaces pour développer les produits industriels majeurs dans l'automobile ou l'électronique, sans oublier d'intensifier la promotion du commerce et de gérer plus ​étroitement le marché domestique. -VNA