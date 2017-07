Le président de l’Association d’Amitié Vietnam - Laos, Trân Van Tuy (à gauche), et le gouverneur de la province de Xieng Khouang, Somkot Mangnomek. Photo: CPV.

Vientiane (VNA) - Une délégation vietnamienne participant au 4e Festival d’amitié populaire Laos - Vietnam, conduite par Trân Van Tuy, président de l’Association d’Amitié Vietnam - Laos, a été reçue vendredi dernier par le secrétaire du Comité du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et également gouverneur de la province de Xieng Khouang, Somkot Mangnomek.La rencontre a aussi enregistré la présence de représentants de l’Association d’amitié Laos - Vietnam.Le gouverneur de Xieng Khouang, Somkot Mangnomek, a souligné la signification importante du Festival d’amitié populaire Laos - Vietnam tenu du 17 au 23 juillet au Laos. Cet événement, selon lui, a contribué au resserrement des relations d’amitié, de solidarité et de coopération entre les peuples vietnamien et laotien.Informant ses interlocuteurs de la situation socio-économique de Xieng Khouang ces derniers temps, Somkot Mangnomek a remercié le Parti, l’État et le ​gouvernement vietnamiens pour leurs aides efficaces accordées aux habitants de Xieng Khouang dans le passé comme à l’heure actuelle. Les localités vietnamiennes ont bien aidé Xieng Khouang à faire de l’agriculture un secteur économique de pointe de cette province laotienne, a-t-il indiqué.Somkot Mangnomek a aussi affirmé la volonté de sa province d’œuvrer toujours pour la consolidation et l’approfondissement des relations spéciales Vietnam - Laos, fondées ​il y a longtemps par les Présidents Hô Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Suphanouvong.Pour sa part, Trân Van Tuy, membre du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef de la Commission des Affaires des députés de l’Assemblée nationale vietnamienne, chef adjoint de la Commission de l’Organisation du CC du PCV et également président de l’Association d’amitié Vietnam - Laos, a estimé que le Festival d’amitié populaire Laos - Vietnam avait permis de renforcer les échanges populaires entre les deux pays et la sensibilisation des deux peuples, notamment des jeunes générations, ​aux relations spéciales Vietnam - Laos.Saluant les acquis remarquables obtenus ces derniers temps par la province de Xieng Khouang, Trân Van Tuy s’est déclaré convaincu que les autorités et habitants locaux​ obtiendraient de nombreux succès dans la mise en œuvre de la Résolution du Xème Congrès national du PPRL.Il a enfin souhaité voir les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos, la province de Xieng Khouang et les localités vietnamiennes en particulier, se développer sans cesse. -NDEL/VNA