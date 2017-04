Renouveler le modèle de croissance économique pour se développer

Trân Thanh Hai, directeur-adjoint du département de l’import-export. Photo : ministère de l'Industrie et du Commerce



Hanoi (VNA) - Le ministère de l’Industrie et du Commerce a organisé ce mardi à Hanoï un forum sur la 4ème révolution industrielle. Les experts ont expliqué que la transformation digitale de l’industrie aura des impacts importants sur le développement économique.

Le Vietnam ne pourra plus se contenter de sa seule main-d’oeuvre bon marché et de ses ressources naturelles mais devra, pour se développer, renouveler son modèle de croissance.

Trân Dinh Thiên, directeur de l’Institut d’économie du Vietnam, soutient que ​le pays doit, dès aujourd’hui, mettre en place une stratégie numérique, adapter ses institutions aux nouvelles technologies, optimiser ses processus et sa connectivité, et privilégier la formation des ressources humaines.

Trân Thanh Hai, directeur-adjoint du Département de l’import-export, demande au gouvernement d’élaborer des programmes pour aider les industries lourdes et auxiliaires à s’adapter aux nouvelles contraintes technologiques :



« La 4ème révolution industrielle implique d’importants changements et transforme en profondeur l’économie. Il faut gérer cette transition dés maintenant et adapter nos structures pour éviter de cumuler notre retard par rapport aux autres pays. Nous devons améliorer la compétitivité de nos exportations. Le gouvernement doit mettre en place des actions urgentes et ciblées pour faire face à ces nouvelles contraintes. »



La 4ème révolution industrielle, faite de numérique mais aussi de robotique, d’internet industriel et d’automatisation, déferle sur l’économie mondiale et va modifier en profondeur les modes de production, de distribution et de consommation. -VOV/VNA