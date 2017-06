Entretien entre le secrétaire du C​C du PCV et chef de la Commission centrale de l’économie, Nguyen Van Binh et la délégation du PAP de Singapour. Photo: VNA



Hanoi, 28 juin (VNA) - Le Parti communiste du Vietnam (PCV) attache de l'importance au renforcement de ses relations avec le Parti d'action populaire (PAP) de Singapour, sur la base d​e l'intérêt national pour la paix, l'amitié, la coopération et le développement.



Le membre du Politburo, secrétaire du Comité central et chef de la Commission de l’économie du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Van Binh, a fait cette déclaration lors d’un entretien, mercredi à Hanoi, avec le président du PAP de Singapour, Khaw Boon Wan, en visite officielle au Vietnam du 27 au 30 juin.

Nguyen Van Binh s’est déclaré convaincu que cette visite renforcerait les relations de coopération entre les deux Partis au pouvoir de ces deux pays, contribuant à promouvoir le partenariat stratégique Vietnam – Singapour.



Khaw Boon Wan, qui est également ministre singapourien de la Coordination des infrastructures et des Transports, a affirmé que le PAP de Singapour ​souhaitait partager s​es expériences avec le PCV dans la direction, la gestion et l'édification du Parti.



Lors de leur entretien, les deux parties ​ont convenu de renforcer les relations entre les deux Partis à travers des visites et ​des échanges de délégations haut rang et des partages d'expériences de développement national. -VNA