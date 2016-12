Renforcer les échanges entre les jeunes députés vietnamiens et japonais

Le secrétaire du CC du PCV et président de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation Vo Van Thuong (droite) et le député Suzuki Keisuke du Parti libéral démocratique du Japon. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation, Vo Van Thuong, a reçu vendredi à Hanoi le député Suzuki Keisuke, chef du Département de la Jeunesse du Parti libéral démocratique du Japon (PDJ).

Il ​a salué la visite du député Suzuki Keisuke au Vietnam et apprécié ses activités ​dans la promotion des relations entre les deux Partis au pouvoir et les deux organes législatifs, contribuant à développer le partenariat stratégique entre le Vietnam et le Japon.

Il s' est réjoui du développement vigoureux des relations bilatérales en tous domaines, ​dont celles entre le PCV et le PDJ, notamment depuis la signature d’un accord sur le renforcement de leurs relations lors de la visite du président de l'Assemblée nationale, Nguyen Phu Trong, en septembre 2015 au Japon.

Vo Van Thuong a proposé un renforcement des échanges entre organes, collectifs, jeunes leaders et jeunes députés des deux Partis au pouvoir dans un proche avenir.

De son côté, le député Suzuki Keisuke a affirmé que le PDJ attachait toujours de l’importance à ses relations avec le PCV et souhaitait intensifier ​les échanges et la coopération entre le Département de la Jeunesse et l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh.

Il a souligné l’importance de l’élargissement des échanges entre les jeunes, notamment jeunes députés, dans le développement des relations vietnamo-japonaises.

M. Suzuki a ​assuré qu'il ferait de son mieux pour contribuer à approfondir les relations entre les deux Partis et deux pays dans tous les domaines, ​dont la stimulation des investissements japonais au Vietnam. -VNA