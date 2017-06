Ninh Thuân (VNA) - Une délégation de la province centrale de Ninh Thuân conduite par le président du comité populaire provincial Luu Xuân Vinh a participé, les 16 et 17 juin, à la Foire commerciale interrégionale Korenskaya, à Koursk, en Russie.

Le président du comité populaire de Ninh Thuân, Luu Xuân Vinh, rencontre ​des représentants d'entreprises vietnamiennes à Koursk. Photo: VOV.

La province de Ninh Thuân a été l’invitée spéciale de cet événement annuel de grande envergure qui réunit de nombreux visiteurs ainsi que ​des entreprises et investisseurs ​rus​ses et d’autres pays dans le monde.

Les entreprises vietnamiennes y participent depuis cinq ans. Elles ont contribué de manière importante à présenter les produits du Vietnam aux partenaires de la région économique du Centre-Tchernozem (Russie) et aux autres pays participant à cette foire.

Dans son discours prononcé à l’ouverture de la Foire traditionnelle Korenskaya, le président du comité populaire de Ninh Thuân, Luu Xuân Vinh a souligné l’importance de sa visite à Koursk, en se disant convaincu que cette foire offrirait à Ninh Thuân de bonnes opportunités de développer ses relations avec la région russe de Koursk et les pays présents.

Le stand vietnamien, qui a exposé thé, café​ et textile-habillement fabriqués par ​des entreprises vietnamiennes implantées à Koursk, a attiré un grand nombre de visiteurs, dont le gouverneur de la région de Koursk, Alexandre Mikhaïlov.

Ce dernier a salué la participation vietnamienne et suit de près les plans d’investissement dans ​sa province des entreprises vietnamiennes. Il s’est réjoui du bon développement des liens entre Koursk et Ninh Thuân, et entre la Russie et le Vietnam en général. Alexandre Mikhaïlov a souhaité, à travers cet événement, porter les relations entre Koursk et Ninh Thuân à une nouvelle hauteur et en faire ​un exemple de coopération décentralisée entre les deux pays. -NDEL/VNA