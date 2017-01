Renforcer la coopération entre entreprises japonaises et localités vietnamiennes

Une section de la ligne de métro N ° 1 construit avec l'APD du Japon à Ho Chi Minh Ville. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le ministère du Plan et de l'Investissement s’est engagé à fournir les meilleures conditions possibles aux entreprises japonaises opérant au Vietnam.

L'engagement a été pris par le vice-ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Van Trung lors d'un échange de vues entre les dirigeants de 26 entreprises japonaises et 36 villes et provinces du Vietnam, tenu à Hanoi le 16 janvier dans le cadre de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre japonais Shinzo Abe.

Le vice-ministre Nguyen Van Trung a décrit l'énorme potentiel de coopération d'investissement entre le Vietnam et le Japon. ​En effet, le Japon est le deuxième investisseur étranger et le quatrième partenaire commercial du Vietnam. Le Japon a investi dans la plupart des villes et provinces du pays.

Le Vietnam tient en haute estime les projets efficaces des investisseurs japonais, a-t-il souligné avant de promettre de favoriser les affaires des entreprises japonaises au Vietnam.

Hiroto Izumi, conseiller du Premier ministre japonais, a déclaré que plus de 1.600 entreprises japonaises opèrent au Vietnam​, ​contribuant grandement au développement des localités.

Le gouvernement japonais se félicite des partenariats économiques entre localités japonaises et vietnamiennes, et veut soutenir ces activités.

Hiroto Izumi​ estime que le moment est venu pour les localités ​vietnamiennes de présenter leurs atouts ​aux entreprises japonaises et d'améliorer le climat d'investissement.

À cet échange de vues, certaines entreprises japonaises ont souligné que chaque province doit mettre en valeur ses a​touts pour attirer les investissements.

De plus, il a souligné que le transport est un domaine ​où le Japon peut aider le Vietnam. En plus, le Japon est prêt à aider Hanoi à construire un ​réseau ferroviaire urbain.

Les participants à l'événement ont également examiné les possibilités de coopération dans le secteur manufacturier, l'agriculture, l​'agroalimentaire, le commerce et les services. -VNA