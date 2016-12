Renforcement des relations d’amitié et de la coopération entre Hà Tinh et Bolykhamsay

Vue générale de la Conférence annuelle entre les provinces vietnamienne de Hà Tinh et laotienne de Bolykhamsay. Photo: baohatinh.vn.

Ha Tinh (VNA) - La Conférence annuelle entre l​es provinces vietnamienne de Hà Tinh (au Centre) et laotienne de Bolykhamsay a eu lieu le 27 décembre, à Hà Tinh, afin d’évaluer le résultat de la coopération entre les deux localités et d’échanger ​des mesures visant à réaliser efficacement les mémorandums signés entre celles-ci.

La conférence a été coprésidée par le secrétaire du Comité du Parti pour la province de Hà Tinh, Lê Dinh Son, et le secrétaire du Comité du Parti, aussi gouverneur de Bolykhamsay.

Les deux dirigeants ont passé en revue la situation socio-économique de chaque partie et les résultats de l​eur coopération ces derniers temps. Ils ont affirmé leur volonté et les efforts fournis dans la mise en œuvre des contenus du mémorandum signé lors de la conférence tenue le 25 décembre 2015 dans la province laotienne de Bolykhamsay.

En vertu du mémorandum, les deux provinces continueront de renforcer leurs relations d’amitié et leur coopération intégrale dans tous les domaines au profit du développement de cha​cune. ​Selon les dirigeants, le résultat de la coopération en 2016 ne correspond pas ​aux potentiels, atouts et exigences pour le développement des relations d’amitié et de la coopération entre les deux provinces.

Lors de cette ​conférence, les délégués ont convenu de signer un mémorandum de coopération. Hà Tinh et Bolykhamsay collaboreront étroitement pour assurer la sécurité des lignes frontalières, pour développer l’économie, la culture et resserrer les relations d’amitié traditionnelle, etc.

À cette occasion, le secrétaire du Comité du Parti, gouverneur de Bolykhamsay, a remis l’Ordre du travail de ​1ère classe de la République démocratique populaire du Laos à la province vietnamienne de Hà Tinh ainsi qu’aux gardes-frontières de Hà Tinh. Il a également remis ​des Ordres et satisfecit du Laos à plusieurs organes et individus de Hà Tinh pour leurs contributions importantes dans la consolidation des relations d’amitié traditionnelle, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale Vietnam - Laos. -NDEL/VNA