Renforcement de l'amitié entre les femmes vietnamo-chinoises

L'Union des femmes de Quang Ninh (droite) reçoit la délégation de l'Union des femmes de la région autonome Zhuang du Guangxi. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une délégation de l'Union des femmes de la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine), conduite par sa vice-présidente Kong Xianling, a travaillé le 21 décembre avec l'Union des femmes de la province vietnamienne de Cao Bang (Nord).

Les deux parties ont discuté de l'organisation des associations des femmes dans les communes frontalières des provinces de Cao Bang et du Guangxi, de la prévention et de la lutte contre la drogue, la traite des femmes et des enfants, de la coopération entre les femmes d'affaires des deux provinces.

Elles ont convenu des contenus de la première conférence bilan de la mise en œuvre du mémorandum de coopération entre l'Union des femmes de la province de Cao Bang et celle de la région autonome Zhuang du Guangxi pendant la période 2014-2017, laquelle aura lieu en 2017 dans cette province chinoise.

Le 22 décembre, la délégation de la province du Guangxi a été reçue à Lang Son par la vice-présidente de l'Union des femmes de ladite province, Vu Thi Huyen Trang. Selon elle, cette rencontre revêtait une signification importante afin de consolider les relations d'amitié entre l'Union des femmes des deux parties.

Le même jour, Kong Xianling et sa délégation se sont rendues dans la province de Quang Ninh (Nord).

Saluant la visite de ​cette délégation, la présidente de l'Union des femmes de Quang Ninh, Nguyen Thi Vinh, a affirmé que cette visite avait pour but de renforcer les relations de coopération entre les deux parties et de concrétiser la convention sur l'établissement des échanges d'amitié entre le Comité du Parti de la province de Quang Ninh et le Comité du Parti de la région autonome Zhuang du Guangxi.

A cette occasion, la délégation chinoise visitera la baie de Ha Long, le centre commercial Vincom, un établissement de production de perles. Elle quittera le Vietnam le 24 décembre via le poste frontalier international de Mong Cai. -VNA

