Renforcement de la coopération entre les localités vietnamiennes et l'État américain du Maryland

L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis Pham Quang Vinh prend la parole devant le Club international d'Annapolis. Photo: VOV



Hanoï (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Pham Quang Vinh, a effectué les 1er et 2 février une visite de travail dans la ville d'Annapolis, la capitale du Maryland, ​en vue d'intensifier la coopération avec cet État et, plus généralement, entre les deux pays.

Lors de sa rencontre avec le vice-gouverneur, Boyd Rushford, et devant les 200 membres du club international d'Annapolis, l'ambassadeur vietnamien a affirmé que les deux pays disposent de nombreux atouts qui peuvent se compléter, invitant le Maryland en particulier, et plus largement les États-Unis, à augmenter leurs échanges commerciaux et éducatifs avec le Vietnam.

Ces dernières années, le commerce entre le Vietnam et les États-Unis a connu une forte hausse, de plus de 20% par an. L'ambassadeur s'est déclaré convaincu qu'en cette nouvelle conjoncture, le partenariat intégral entre les deux pays continuerait d'être renforcé. Le Vietnam créera un climat d'investissement favorable aux entreprises étrangères.

Lors de son séjour, l'ambassadeur Pham Quang Vinh a également visité l'Académie navale d'Annapolis, la principale école navale des États-Unis. Son directeur Walter Carter et le diplomate vietnamien se sont félicités des progrès enregistrés dans la coopération en matière de défense entre les deux pays. Le protocole d'accord (MoU) de 2011 et la Déclaration sur une vision commune de la défense de 2015 devraient donner un nouvel ​essor à cette coopération, ont-ils estimé, invitant les deux armées à se consulter au sein des forums multilatéraux. -VNA