Renforcement de la coopération de défense entre le Vietnam et le Laos

Les deux ministres vietnamien et laotien ont passé en revue la garde d'honneur. Photo: VNA



Da Nang (VNA) - Une délégation militaire de haut rang du Laos, conduite par le général de corps d'armée, ministre de la Défense Chansamone Chanyalad, effectue une visite officielle du 8 au 11 janvier au Vietnam sur invitation du ministre vietnamien de la Défense, le général Ngo Xuan Lich.

Lors de l'entretien du 9 janvier au siège du commandement de la zone militaire No5 dans la ville balnéaire de Da Nang (Centre), les deux parties ont estimé qu'elles s’efforçaient de mettre en œuvre les contenus du Protocole et du Plan de coopération. Les deux ministères ont mené à bien la sensibilisation au sein de l'armée sur les relations d'amitié traditionnelle, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux Partis, les deux Etats, les deux armées et les deux peuples.

La formation et l’entraînement des cadres a été renforcée parallèlement à la garantie de la sécurité politique et de l'ordre social le long de la frontière commune, créant des conditions favorables aux échanges et au développement économique entre les populations des régions limitrophes.

Les deux ministères ont affirmé que la coopération dans la défense Vietnam-Laos était considérée comme le pilier des liens bilatéraux. Ils se sont engagés à se coordonner dans la mise en oeuvre du Plan de coopération de 2017 et des accords conclus, de renforcer la formation et l’entraînement, de multiplier les échanges sur la politique de défense et entre les jeunes soldats, de partager des expériences sur le travail du Parti et de politique.

Les deux parties vont coopérer efficacement dans l'organisation des événements importants en 2017, notamment les célébrations des 40 ans de la signature du Traité d'amitié et de coopération et des 50 ans de l'établissement des relations diplomatiques, l'achèvement de la construction du monument commémoratif sur la solidarité de l'alliance militaire Vietnam-Laos... La lutte contre la criminalité, le trafic de drogue, de produits sylvicoles... est renforcée.

A l'issue de l'entretien, les deux ministres de la Défense ont signé un Plan de coopération 2017.

La délégation militaire laotienne est allée ensuite saluer les dirigeants de la ville de Da Nang. -VNA

