Vue générale de la rencontre. Photo: dulichvn.org.vn

Hanoï (VNA) - Le directeur général adjoint de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, Hà Van Siêu, a reçu le 14 juillet à Hanoï l’ambassadeur de Hongrie au Vietnam, Ory Csaba.

Lors de la rencontre, Ory Csaba a souligné que les deux pays avaient officiellement établi leurs relations diplomatiques il y a 67 ans en affirmant que leur lien était resté très fort au cours des décennies. Les relations politique, diplomatique et économique entre le Vietnam et la Hongrie ne cessent de se développer ces dernières années à travers des visites de haut niveau ainsi que des activités de coopération dans la santé, l’éducation.

Concernant le secteur touristique, les deux parties ont attaché, ces derniers temps, une grande importance au renforcement de l’échange des délégations de cadres et d’agences de voyage et au développement des ressources humaines en la matière. En outre, elles se sont également entraidées dans la promotion du tourisme via des publications et des programmes de télévision.

Ory Csaba a souhaité que le Vietnam et la Hongrie examinent le renforcement de la coopération bilatérale en matière d’aviation civile, dont notamment l’ouverture d'une ligne aérienne directe entre les deux pays et que le gouvernement vietnamien simplifie davantage les procédures d’immigration pour les citoyens hongrois.

De son côté, le directeur général adjoint de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, Hà Van Siêu, a convenu que son administration et l’ambassade de Hongrie au Vietnam stimulent leurs activités de coopération dans le tourisme, contribuant à développer le secteur touristique des deux pays. -NDEL/VNA